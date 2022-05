Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Flüchtiger Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.05.2022, konnte der flüchtige mutmaßliche Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Küssaberg-Kadelburg gefasst werden. Der 21-jährige Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss. Kurz vor 09:30 Uhr war ein Ford am Ortseingang aus Richtung Rheinheim von der Straße abgekommen und mit einem Schild sowie einem Stromkasten kollidiert. Das Auto blieb schwer beschädigt zurück, der Fahrer flüchtete zu Fuß. Ein Zeuge verfolgte noch den Flüchtigen, verlor ihn aber aus den Augen. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Mann. Gegen 13:30 Uhr konnte er schließlich nach einem Hinweis gefasst werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet. Der mutmaßliche Fahrer dürfte auch nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis gewesen sein. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Der Sachschaden an Schild und Stromverteilerkasten liegt bei knapp 2000 Euro.

