Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hammerstein (ots)

Am Dienstagmorgen meldete der Fahrer eines abgestellten Firmenfahrzeugs, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Dorfstraße in Hammerstein den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

