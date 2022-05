Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: PKW aufgebrochen und Bargeld entwendet

Mannheim-Luzenberg (ots)

Am Samstag in der Zeit von 03:00 Uhr bis ca. 16:40 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter eine Laptoptasche mit Bargeld und Damenbekleidung aus einem in der Spiegelstraße, Höhe Hausnr. 1, geparkten Opel. Hierzu wurde die hintere Fahrzeugscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Diebstahls- und Sachschaden belaufen sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell