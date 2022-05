Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Gossersweiler-Stein (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 21.5.22, in der Zeit von 12.00-18:00 Uhr einen in der Straße Am Kaiserbach abgestellten PKW der Marke Hyundai, Typ i20. Hierbei wurde bei der Vorbeifahrt der Spiegel der Fahrerseite beschädigt, Schaden ca. 100.- EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell