POL-PDLD: Motorradfahrer leicht verletzt

Zeiskam (ots) - Von Donnerstag auf Freitag stemmten bislang unbekannte Täter eine Hallentür im Bereich Gewann "Im Storchennest" in Zeiskam auf und entwendeten dort zwei Notstromaggregate im Wert von über 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

mehr