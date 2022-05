POL-PDLD: Schwer verletzter Motorradfahrer und Vollsperrung im Wellblechtal

Lingenfeld (ots) - In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus abgestellten LKW im Bereich der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: ...

