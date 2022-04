POL-VIE: Viersen-Dülken: Ergänzungsmeldung zur Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind - Zeugensuche

Viersen (ots) - Am gestrigen Donnerstag waren zahlreiche Einsatzkräfte der Viersener Polizei an einer Fahndung nach einem weißen Audi beteiligt, welcher sich zuvor einer Kontrolle des Zolls an der A 52 durch Flucht entzogen hatte. Als die Fahrt von der Autobahn in Richtung Viersener Innenstadt ging, wurde die ...

mehr