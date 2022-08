Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Weseler Straße/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Für eine 37-jährige Nottulnerin endete die Autofahrt am Donnerstag (11.08.22) an der Weseler Straße in Appelhülsen. Gegen 14.15 Uhr stoppten Polizisten das Auto. Ein freiwilliger Drogenvortest war positiv auf Amphetamine. Eine Ärztin entnahm der Frau eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell