Coesfeld (ots) - Unbekannte jugendliche haben am Dienstag (09.08.22) an der Industriestraße Maiskolben auf die Fahrbahn geworfen. Gegen 18.30 Uhr landete ein Kolben im Korb einer Fahrradfahrerin. Mit weiteren Radlern war sie in Richtung Baumschulenweg unterwegs. Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahren sein. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um ...

