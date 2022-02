Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hohenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Im Zeitraum vom 24.01.2022, 14.00 Uhr, bis 25.01.2022, 17.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Glasfüllung der Haustür des leerstehenden Einfamilienhauses im Alma-Rogge-Weg in Hohenkirchen ein und gelangten so in das Haus. Die Täter entfernten sich anschließend ohne Diebesgut.

Die Polizei Wangerland bittet unter Rufnummer 04463-808910 oder 04461-92110 (Polizei Jever) um sachdienliche Hinweise.

