POL-COE: Olfen/ Fahndung: Unbekannter Mann mietet Fahrzeug und verkauft es

Ein unbekannter Mann mietete im März 2022 unter Vorlage eines vermeintlich irischen Personalausweises einen Lkw Iveco Kipper bei einer Firma in Olfen.

Das vereinbarte Rückgabedatum am 15.03.2022 hielt er nicht ein. Stattdessen verkaufte er das Fahrzeug bereits am 10.03.2022 unter Verwendung einer gefälschten Zulassungsbescheinigung an einen weiteren Geschädigten in Bayern. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise zu dem Mann.

Ein Foto des Unbekannten und weitere Informationen gibt es unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/82825

