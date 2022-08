POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Stiftsstraße in Nottuln an zwei Gebäuden Rohre gestohlen. Die Tatzeiten liegen jeweils zwischen 15.30 Uhr am Dienstag (09.08.22) und 6.30 Uhr am Mittwoch (10.08.22). Am Gebäude der Bücherei entwendeten die Täter ein rund 1,80 Meter langes Kupferfallrohr einer Dachrinne. An weiteren Kupferfallrohren des Gebäudes waren bereits mehrere Befestigungen/Schrauben gelöst. Jedoch ...

