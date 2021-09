Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV-Fahrer nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Bereits am Dienstag, 31.08.2021, soll ein unbekannter Autofahrer eine Radfahrerin beim Überholen am Jerrendorfweg abgedrängt haben, wodurch sie stürzte und leicht verletzt wurde.

Die 24-jährige Bielefelderin war gegen 16:20 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Jerrendorfweg unterwegs. Sie kam aus Richtung der Herforder Straße und befand sich in Höhe der Brücke über den Johannisbach, als sich ihr ein Auto von hinten näherte. Der Fahrer des schwarzen SUV setzte auf der engen Straße zum Überholen an und drängte die Radfahrerin nach rechts ab. Während die 24-Jährige stürzte, setzte der Autofahrer seinen Weg fort, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell