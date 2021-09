Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin muss auf ihr Auto verzichten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Nachdem eine 22-jährige Bielefelderin wiederholt am Steuer erwischt wurde, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, beschlagnahmten Polizeibeamte am Montag, 13.09.2021, ihr Fahrzeug.

Die Polizisten wurden gegen 17:15 Uhr auf eine Golffahrerin aufmerksam, die ihnen wohl bekannt war. Sie fuhr mit dem Fahrzeug auf der Straße Am Wellbach in Richtung Herforder Straße. Dann bog sie abrupt und etwas unbeholfen nach rechts in die Straße Am Großen Weil ab. Schließlich parkte sie den Wagen auf einem Parkplatz. Dort stieß sie kurze Zeit später auf die Polizeibeamten, denen sie erneut keinen Führerschein vorzeigen konnte.

Da sie innerhalb kürzester Zeit mehrfach am Steuer erwischt wurde, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, beschlagnahmten die Beamten in Absprache mit Staatsanwaltschaft ihr Fahrzeug.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell