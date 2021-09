Polizei Bielefeld

POL-BI: Pakete aus Kofferraum gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Autoknacker machten am 10.09.2021 Beute, indem sie die Heckscheibe eines Ford Fiesta an der Straße An der Rehwiese einschlugen.

Eine Nachbarin fuhr gegen 06:45 Uhr mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz des Mehrfamilienhauses. Währenddessen bemerkte sie ein fremdes Fahrzeug, das in der Nähe des später beschädigten Ford stand. In dem weißen BMW mit auswärtigem Kennzeichen saßen vier Männer und ließen den Motor laufen. Fahrer und Beifahrer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und trugen weiße Oberteile.

Als die Nachbarin um 07:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, fiel ihr auf, dass die Heckscheibe des blauen Ford Fiesta komplett zertrümmert worden war.

Die Besitzerin des Fahrzeugs, eine 48-jährige Bielefelderin, berichtete den Polizeibeamten, dass aus dem Kofferraum zwei Retour-Pakete entwendet worden waren, die sie zuvor unter der Kofferraumabdeckung verstaut hatte.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell