Polizei Bielefeld

POL-BI: Dooring-Unfall auf Geh- und Radweg

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Bei der Vorbeifahrt an einem Pkw stieß eine Bielefelderin am Freitag, 10.09.2021, mit ihrem Pedelec gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür und stürzte. Ihr Fahrradhelm zerbrach bei dem Unfall.

Gegen 15:30 Uhr parkte eine 33-jährige Bielefelderin mit ihrem Pkw auf dem Geh- und Radweg an der Artur-Ladebeck-Straße. Ihr VW Tiguan stand in Richtung stadteinwärts unweit vor der Einmündung der Astastraße. Sie hatte an der Stelle angehalten, um ihren Mann und ihren Sohn nach einer Fahrradpanne abzuholen.

Es herrschte starker Regen als die VW-Fahrerin ihre Fahrertür öffnete und eine 50-jährige Bielefelderin mit ihrem Pedelec gegen die Autotür stieß. Sie stürzte teilweise auf die angrenzende Fahrbahn und verletzte sich an der rechten Hand und im Armbereich. Rettungssanitäter behandelten die Pedelec-Fahrerin und fuhren sie in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell