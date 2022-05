Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Schlucke aus Wodkafasche auf Parkplatz - Trunkenheitsfahrt mit über 2,5 Promille

Hagen-Emst (ots)

Am Samstag staunte ein Zeuge gegen 09:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Eppenhauser Straße nicht schlecht, als er einen Mann beobachtete. Dieser genehmigte sich am Kofferraum seines PKW einen Schluck auf einer Wodkaflasche. Anschließend ging er in den Supermarkt. Als er kurze Zeit später zum Mercedes zurückkehrte, setzte er die Flasche erneut an und trank daraus. Im Anschluss stieg er in das Fahrzeug und fuhr los. Der Zeuge rief die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 52-Jährigen noch auf der Eppenhauser Straße anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

