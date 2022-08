Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - 18-Jähriger am Rheinufer ausgeraubt (31.07.2022)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Sonntag am Rheinufer von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Der 18-Jährige befand sich gegen 3.25 Uhr am Rheinufer, auf Höhe einer Pizzeria, als die beiden Täter ihn zunächst ansprachen und nach Zigaretten fragten. Einer der beiden erwähnte dabei, ein Messer mit sich zu führen, woraufhin der andere ein Küchenmesser aus der Tasche zog und beide dem jungen Mann drohten, dass Wegrennen sinnlos sei. In der Folge gewährte der 18-Jährige einem der Täter Zugriff auf seine Tasche, aus der diese Zigaretten und einen größeren Bargeldbetrag erbeuteten. Im Anschluss fuhren die beiden Täter mit einem E-Scooter in Richtung Schneckenburgstraße davon. Zu den beiden unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

TV 1: ca. 185 cm groß, ca. 80 kg schwer, ca. 20 Jahre alt, braune, lockige Haare, seit-lich rasiert, Tattoo am linken Unterarm, goldfarbene Armbanduhr, bekleidet war der TV mit einem weißen Shirt und einer dunklen Hose.

TV 2: ca. 175 cm groß, ca. 18 Jahre alt, dunkelbraune Haare, bekleidet mit einem wei-ßen Shirt mit drei schwarzen Streifen und einer langen Hose.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der bei-den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

