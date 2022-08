Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Junger Mann von mehreren Unbekannten angegriffen und verletzt (31.07.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen ist ein junger Mann von mehreren Unbekannten auf der Reichenaustraße angegriffen und verletzt worden. Der 18-Jährige befand gegen 4 Uhr auf der Reichenaustraße im Bereich der Agip Tankstelle, als ihn vier bis fünf Personen unvermittelt angriffen und, am Boden liegend, auf den jungen Mann eintraten. Ein Rettungswagen brachten den 18-Jährigen, der durch den Angriff Verletzungen erlitt, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zu der Gruppe der unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass ein Mädchen dabei gewesen sein soll. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Personen der Gruppe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell