POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zersticht Autoreifen (31.07.2022)

KOnstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmittag, gegen 12.40 Uhr, an der Bushaltestelle am Zähringerplatz einen Geldbeuteldiebstahl begangen. Der Unbekannte stahl das Portemonnaie eines 55 Jahre alten Mannes, der gerade in einen Bus einstieg, aus dessen hinterer Hosentasche und rannte anschließend in Richtung Krankenhaus davon. In dem Geldbeutel befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und diverse ...

