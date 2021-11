Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 56-Jährige nach Verkehrsunfall am Sonntag noch immer in Lebensgefahr - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag, 31. Oktober, um 23:45 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin in Giesenkirchen an der Kreuzung Palandweg/ Högden mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Durch die Kollision hat sie sich schwere Verletzungen zugezogen und schwebt noch immer in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach am 1. November in ihrer Pressemitteilung bereits gemeldet hat, wurden am Sonntagabend über das automatische Notfallsystem des Fahrzeugs der 56-Jährigen Rettungskräfte zur Unfallstelle beordert. Mit Spezialwerkzeugen bargen sie die bewusstlose Frau aus ihrem Auto und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort befindet sie sich noch immer auf der Intensivstation. Sie schwebt nach wie vor in Lebensgefahr, ist nicht ansprechbar und kann deshalb zurzeit nicht zum Unfallgeschehen befragt werden.

Die Polizei schließt nicht aus, dass ein plötzliches medizinisches Ereignis während der normalen Fahrt dazu geführt hat, dass die 56-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verlor und von der Fahrbahn abkam.

Sie bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

