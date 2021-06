Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Roller bei Einbruch entwendet - Täter flüchtig

Bad Segeberg (ots)

Bereits am frühen Mittwochmorgen (16.06.2021) ist es in der Altonaer Chaussee in Schenefeld, Höhe Wilhelm-Busch-Straße, zum Einbruch in ein Zweiradgeschäft gekommen, bei dem der Täter auf der Flucht mit einem Roller gestört wurde.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hörte ein Zeuge um 03:20 Uhr einen Alarm und bemerkte kurz darauf einen vollständig schwarz gekleideten Mann mit Wollmütze und Handschuhen, der aus Richtung des Tatortes kommend eine Vespa in Richtung Hamburg schob.

Als der Zeuge den Unbekannten ansprach, ließ dieser den Roller zurück und ging weiter in Richtung Hamburg.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem mutmaßlichen Einbrecher verlief ohne Erfolg.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Rellingen fest, dass sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatte.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die weitere Angaben zur Fluchtrichtung oder Identität des Tatverdächtigen geben können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell