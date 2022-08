Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, B 31, Lkr. Konstanz) Schwerer Verkehrsunfall auf B 31 bei Stockach (31.07.2022)

Stockach, A98, B31 (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 31, auf Höhe der Anschlussstelle Stockach Ost, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine beteiligte Beifahrerin nachträglich in einer Klinik verstorben ist. Ein 83-jähriger Opel-Fahrer bog, von der A98 an der Anschlussstelle Stockach-Ost kommend, nach links auf die B 31 in Richtung Stockach ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten, in Richtung Bodman-Ludwigshafen fahrenden Mercedes AMG eines 46 Jahre alten Mannes. Die beiden Autos kollidierten seitlich frontal, wodurch sich der Mercedes drehte und der Opel abgewiesen wurde, so dass dieser an der Einfahrt zum dortigen P+R-Parkplatz zum Stehen kam. Beide Insassen des Opels erlitten durch den Aufprall schwere Verletzungen. Die 82-jährige Beifahrerin in diesem Wagen verstarb am Folgetag im Krankenhaus. Sowohl der Fahrer des Mercedes, als auch seine 34 Jahre alte Beifahrerin und ein 4 Monate alter Junge verletzten sich ebenfalls. Rettungswagen brachten alle Beteiligten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die an der Einmündung befindliche Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb. Die Feuerwehr Stockach unterstützte mit vier Fahrzeugen und 19 Mann bei der Unfallaufnahme. Die B 31 musste währenddessen teilweise gesperrt werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden demolierten Autos, an welchen ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro entstand. Eine Spezialreinigungsfirma übernahm anschließend die Säuberung der Unfallstelle, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Durch die Staatsanwaltschaft Konstanz wurde die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell