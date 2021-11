Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21.00-02.00 Uhr, wurde in eine Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dannheckerstraße eingebrochen und eine Spielkonsole sowie mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell