Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Wohnungseinbruch; Korrektur der PM vom 31.10; 09.59 Uhr

Wiesloch (ots)

Entgegen der Pressemitteilung vom 31.10 ereignete sich der Einbruch nicht in der Friedhofstraße, sondern in der Freihofstraße. Der bislang unbekannte Täter war offenbar über den Gartenbereich des Nachbargrundstücks in das Wohnhaus eingedrungen, hatte die Zimmer im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss durchsucht und war mit rund 1.000.- Euro Beute auch wieder über den rückwärtigen Gebäudeteil und das Nachbargrundstück geflüchtet. Zeugen, die am Samstag, zwischen 9.15 Uhr und 17.40 Uhr in der Freihofstraße verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell