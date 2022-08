Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Auto stößt mit Radfahrer zusammen (31.07.2022)

Allensbach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, auf der Einmündung der Höhrenbergstraße auf die Kaltbrunner Straße gekommen. Eine 26-jährige Audi-Fahrerin bog von der Höhrenbergstraße nach links in die Kaltbrunner Straße ab. Dabei stieß die junge Frau im Einmündungsbereich mit einem aus Richtung Kaltbrunn kommenden, vorfahrtsberechtigen 59-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Audi entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Höhe des am Fahrrad entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

