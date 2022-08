Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Weimarstraße (29.07.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Weimarstraße ein Auto beschädigt. Ein Skoda Rapid Fahrer stellte sein schwarzes Auto am Freitagmorgen auf dem Lehrerparkplatz der Wilhelmschule ab und fand das Auto am Freitagnachmittag mit Unfallschäden wieder vor. Die Polizei konnte feststellen, dass die Beschädigung bei einem Parkvorgang von einem unbekannten Autofahrer verursacht worden sind. Ohne sich zu melden, flüchtete der Unbekannte und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

