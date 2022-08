Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte Jugendliche zündeln im Wald - Polizei sucht Zeugen (31.07.2022)

Trossingen (ots)

Im Waldgebiet in der Nähe der keltischen Viereckschanze haben unbekannte Jugendliche am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, das Harz an einem dortigen Baum angezündet. Aufmerksame Passanten konnten das kleine Feuer glücklicherweise schnell löschen, so dass kein nennenswerter Schaden entstanden ist. Die fünf Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren flüchteten mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Gruppe machen können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell