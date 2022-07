Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfallflucht (31.07.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 04:55 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem Pkw Mercedes auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Byk-Gulden-Straße. Vor ihr fuhr ein Pkw in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Einmündung zur Maybachstraße beabsichtigte der vorausfahrende Pkw unvermittelt zu wenden. Die Frau erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die linke Seite des Fahrzeugs. Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich das unfallbeschädigte Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zum Verursacherfahrzeug konnte die Geschädigte nur vage Angaben machen. Der Pkw soll ein deutsches Kennzeichen gehabt haben und mit 4 Personen besetzt gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet und sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995 0 erbeten.

