Gottmadingen (ots) - Unbekannte sind am Freitagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Friedhofstraße eingestiegen. Nachdem die Eigentümer morgens das Haus verlassen hatten, drangen unbekannte Personen nach Aufhebeln der Eingangstür in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei fielen ihnen wertvolle Münzen in die Hände. Der ...

