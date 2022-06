Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Entwendeter Roller beschädigt aufgefunden, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Ein am Dienstag in der Kleinriedstraße entwendeter Roller konnte aufgefunden werden. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte das Zweirad am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Berliner Straße. Das Fahrzeug wurde durch noch unbekannte Täterschaft stark beschädigt. Außenspiegel, Frontabdeckung, eine Transportbox sowie das Versicherungskennzeichen wurden abgerissen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/ph

