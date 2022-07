Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, TO Flözlingen, Lkrs. RW) Erfolgreiche Personensuche mit Polizeihubschrauber (30.07.2022)

Flözlingen (ots)

Am heutigen Sonnabend (30.07.2022) gg. 20:10 Uhr meldete sich eine verletzte hilflose Person über Notruf bei der Polizei. Der 26-jährige nicht unerheblich alkoholisierte Mann gab an, dass er am Bein/Fuß verletzt sei und nicht mehr auftreten könne. Der junge Mann konnte Angaben zu seiner Person, aber nicht wirklich zu seinem Aufenthaltsort machen. Problematisch an der Suche war außerdem, dass der Akku des Handys des Betroffenen an seiner Kapazitätsgrenze angelangt war, so dass sich das Handy abschaltete. Das Polizeipräsidium Konstanz startete sogleich eine Personensuche. Anhand der übermittelten Anrufdaten konnte zumindest der Handymast sowie der Abstrahlwinkel eingegrenzt und somit ein Suchgebiet definiert werden. Zur Suche setzte die Polizei von Beginn an einen Polizeihubschrauber ein. Nachdem sich der "Bussard" im Einsatzgebiet befand konnte die Person nach ca. 20 Minuten durch den Polizeihubschrauber lokalisiert werden. Ein zugeführter Rettungswagen verbrachte den leicht Verletzten ins Klinikum Rottweil.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell