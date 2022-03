Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vandalismus am S-Bahn Haltepunkt Aufhausen

Nahezu alle Einrichtungen am Bahnsteig betroffen

München (ots)

Am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes Aufhausen (S-Bahnlinie S2) wurden in den Nachtstunden zum Sonntag (20. März) durch Unbekannte nahezu alle Einrichtungen am Bahnsteig zerstört oder beschädigt. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Einsatzzentrale des PP Oberbayern Nord informierte nach einem Bürgerhinweis die Bundespolizeiinspektion München über Sachbeschädigungen am S-Bahn Haltepunkt Aufhausen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass nahezu alle am Bahnsteig befindlichen Einrichtungen zerstört oder beschädigt waren. Im Einzelnen wurden sieben Glasscheiben der Fahrplankästen, eine Scheibe eines Fahrkartenautomaten sowie zwei Scheiben des Wartehäuschens zerstört. Die elektronische Anzeigetafel wurde beschädigt, der an der Anzeigetafel befindliche Lautsprecher wurde zerstört und zwei auf dem Bahnsteig befindliche Werbetafeln wurden verbogen. Weiterhin beschmierten die Täter auf dem Bahnsteig befindliche Gegenstände (mehrere Stromkästen, ein Wartungshäuschen, mehrere Mülleimer, mehrere Fahrplankästen, einen Fahrkartenentwerter, einen Fahrkartenautomaten und eine Laterne) in bekannter Graffitimanier. Die Beamten stellten vor Ort zahlreiche Beweismittel sicher. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, bewegt sich aber deutlich im fünfstelligen Bereich.

Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung werden durch die Bundespolizeiinspektion München geführt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 089 / 515 550 1111.

