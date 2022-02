Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 05.02.2022, in der Zeit von 14:20 - 14:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkplatz der Firma "Marktkauf" geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein geschätzter Sachschaden von 500.- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der hiesigen Dienststelle unter der Rufnummer 05323/941100 mitzuteilen.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag, den 06.02.2022, gegen 04:45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L 516 aus Richtung Hahnenklee kommend in Richtung Bockswiese. Am Beginn einer Linkskurve geriet er ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und brachte den Pkw auf der dortigen Schutzplanke zum Stehen. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der verunfallte Pkw konnte nur mit Hilfe eines Abschleppfahrzeuges mit Kran von der Schutzplanke gehoben werden. i.A. Marks, PHK

