Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.02.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind - Zeugenaufruf

Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Pkw den Parkplatz am Christian-von-Dohm-Gymnasium in der Bornhardtstraße. Dabei übersah er das dort wartende 11jährige Schulkind und touchierte mit seinem Außenspiegel den von ihr getragenen Schulranzen, wodurch das Kind nach vorn fiel und sich leicht am Kopf verletzte. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Zu dem Pkw kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen blauen, oder hellblauen Pkw gehandelt hat. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter 05321-3390 zu melden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 02:45 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 2 im Bereich Heißum festgestellt, dass der 40jährige Fahrzeugführer des kontrollierten Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Einbruch in Vereinshütte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Vereinshütte am Angelsee in Oker, Halberstädter Straße ein. Dort wurden sämtliche Schränke geöffnet und diverse Zigarettenschachteln sowie Getränkedosen entwendet.

Der Zentrale Kriminaldienst aus Goslar führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der 05321 / 3390.

