Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191221-1026: Fahrmanöver auf Parkdeck ging gehörig daneben - Führerschein beschlagnahmt

Gummersbach (ots)

Durch quietschende Reifen machte am Freitagmittag (17. Dezember) ein 18-jähriger Autofahrer auf dem Parkdeck des Forums an der Steinmüllerallee auf sich aufmerksam - wenig später krachte sein BMW gegen einen geparkten Opel Corsa; die Polizei behielt den Führerschein ein. Gegen 12.50 Uhr hatte der 18-Jährige auf dem obersten Parkdeck des Forum-Parkhauses nach Zeugenangaben mehrere Runden mit so hoher Geschwindigkeit absolviert, dass die Reifen dabei ins Quietschen gerieten. Kurz darauf geriet der BMW ins Schleudern und rammte einen auf dem Parkdeck abgestellten Opel Corsa. Neben dem Schaden, den die Polizei auf etwa 10.000 Euro schätzt, hat die Fahrt für den 18-Jährigen weitere Konsequenzen: Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und beschlagnahmte den Führerschein.

