Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung - Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 05.02.2022

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Vienenburg

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 03.02.2022 - 13.00 Uhr bis Freitag, den 04.02.2022 - 13.30 Uhr wurde im Schachtweg, 38690 Goslar/OT Vienenburg ein PKW beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand geparkt. Die festgestellten Unfallspuren an diesem Fahrzeug lassen auf ein größeres, unfallverursachendes Fahrzeug schließen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen nimmt die Polizei Bad Harzburg u. d. Rufnummer 05322 / 911 110 entgegen.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Im Rahmen von anderen, polizeilichen Ermittlungen wurden bei einem 23jährigen, männlichen Vienenburger, am späten Freitag Abend offensichtlich Betäubungsmittel in dessen Wohnung vorgefunden. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Conrad, POK

