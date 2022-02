Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.02.2022

Clausthal-Zellerfeld

- Brand eines Verkaufswagens

Am Donnerstag, 03.02.2022, um 09:46 Uhr, geriet ein am Thomas-Merten-Platz abgestellter Verkaufswagen aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Durch die Hitzeentwicklung kam es zu leichten Sachschäden an einer nahestehenden Litfaßsäule, einem angrenzenden Restaurantgebäude und einem weiteren Verkaufswagen. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers allerdings verhindert werden. Der Verkaufswagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest.

Goslar

- Brand einer Altpapierpresse

Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet am 03.02.2022, um 15:13 Uhr, eine an einem Supermarkt in der Bornhardtstraße angeschlossene Altpapierpresse sowie ein dazugehöriger Container in Brand.

Das in der Presse in Brand geratene Altpapier wurde umgehend durch die Feuerwehr gelöscht, sodass es zu keinem weiteren Gebäudeschaden am Supermarkt kam. Zudem wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Schadens an der Presse und am Container kann bisher nicht näher beziffert werden. Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Sachbeschädigung im Parkhaus

Ein bisher unbekannter Täter zuschlug in einem Parkhaus in der Mauerstraße in der Zeit von Donnerstag, 03.02.2022, 20:47 Uhr, bis Freitag, 04.02.2022, 02:14 Uhr, die Verglasung eines Feuerlöschschrankes. Danach entleerte er den Inhalt des Pulverlöschers im Parkhaus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Parkhauses beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

