POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 05.02.2022

Taschendiebstahl

Am 04.02.2022 um 09:55 Uhr stehlen bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus der Jackentasche der 82-jährigen Seesenerin, die sich zum Tatzeitpunkt im hiesigen LIDL Supermarkt in der Braunschweiger Straße aufhielt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch (05381/ 944 0) im Polizeikommissariat Seesen zu melden.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter brachen am 04.02.2022 in dem Zeitraum von 11:30 bis 16:02 Uhr in das in Lutter am Barrenberge, Ortsteil Nauen befindliche Einfamilienhaus ein. Die Täter drangen durch Aufhebeln der Fenster in das Haus ein und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch (05381/ 944 0) im Polizeikommissariat Seesen zu melden.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 04.02.22 um 19:35 Uhr kam es auf der B82 in Höhe Ödishausen zu einem Auffahrunfall. Der 37-jährige Fahrer eines grünen Subaru Legacy befuhr die B82 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Rhüden. Auf Höhe der Ortschaft Ödishausen musste er durch vor ihm links abbiegende Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen und warten. Der 36-jährige Fahrzeugführer eines VW Transporters, der die Strecke hinter ihm befuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Beide Fahrzeugführer, sowie der Beifahrer im Subaru Legacy, wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 22.500EUR.

i.A. Schaper, PK'in

