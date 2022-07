Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

Kreis Konstanz) Einbruch in Wohnhaus (29.07.2023)

Gottmadingen (ots)

Unbekannte sind am Freitagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Friedhofstraße eingestiegen. Nachdem die Eigentümer morgens das Haus verlassen hatten, drangen unbekannte Personen nach Aufhebeln der Eingangstür in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei fielen ihnen wertvolle Münzen in die Hände. Der Sachschaden bewegt sich nach erstem Kenntnisstand in einem mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07731 1437-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell