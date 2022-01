Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorffeld

Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.01.2022, 16.00 Uhr - Samstag, 15.01.2022, 15.30 Uhr, kam es in Senden, Dorffeld, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Personen hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten im Haus Schränke und Schubladen. Zur Beute sind gesicherte Angaben zur Zeit nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

