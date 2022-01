Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Sebastian-Bach-Straße

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 14.01.2022, kam es in den frühen Abendstunden in Dülmen, Sebastian-Bach-Straße, zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die bislang unbekannten Personen hebelten an einem Haus eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Bei dem zweiten Wohnungseinbruch in dieser Straße kann zur Zeit noch nicht abschließend gesagt werden, ob es den Personen überhaupt gelang, in das Gebäude einzudringen. Hinweise eventueller Zeugen nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell