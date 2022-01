Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Kiebitzheide

Wohnhausbrand

Coesfeld (ots)

Am Fr., 14.01.22, 23.35 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzunterstand neben einem Wohnhaus in Brand. Der Brand griff auf den Dachgiebel des Wohnhauses über, wobei dieses beschädigt wurde. Die FW Havixbeck konnte den Brand löschen, bevor weitere Teile des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen wurden. Personen wurden nicht verletzt.

