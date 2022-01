Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Auf dem Blick/Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Auf einen Tresor hatten es Unbekannte bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Blick am Donnerstag (13.1.) abgesehen. Ins Innere gelangten die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenaufnahme konnte angegeben werden, dass ein Tresor aus dem Keller gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 14.00 und 18.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell