Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Venner Moor/Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine im Kofferraum abgelegt Handtasche stahlen Unbekannte am Donnerstag (13.1.)aus einem Auto, dass auf einem Parkplatz am Venner Moor abgestellt war. Um in das Innere zu gelangen, schlugen die Diebe die hintere rechte Scheibe ein und klappten den Rücksitz um. Vermutlich beobachteten die Unbekannten die Geschädigte, als sie ihre Tasche im Kofferraum ablegte. Die Tatzeit liegt zwischen 14.00 und 16.30 Uhr.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, bei Spaziergängen keine Wertgegenstände im Auto zu hinterlassen. Immer wieder kommt es, insbesondere auf Parkplätzen an beliebten Ausflugsgebieten, zu gleichgelagerten Diebstählen. Unbedingt erforderliche Gegenstände sollten zu den Spaziergängen mitgenommen werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell