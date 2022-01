Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen/ Ente verletzt liegen gelassen

Coesfeld (ots)

Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Eine Zeugin entdeckte in ihrem eingezäunten Gehege in Flamschen eine gerissene Ente. Neben dem Tier lag ein kleiner Ball. Die Zeugin vermutet, dass ein Hund die Ente angegangen ist. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell