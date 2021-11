Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: S-Bahn in Rostock während eines Halts großflächig besprüht

Rostock (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter griffen in den späten Abendstunden des 19.11.2021 eine S-Bahn auf der Strecke Rostock - Warnemünde am Haltepunkt Marienehe mit Graffiti an. Ein Zeuge beobachtete mehrere unbekannte Täter, die beim Halt in Marienehe gegen 23:12 Uhr aus dem Gebüsch sprangen und die S-Bahn von der dem Bahnsteig abgewandten Seite besprühten. Die Täter brachten verschiedene Schriftzüge in der Farbe gelb in einer Gesamtgröße von ca. 50 Quadratmetern an.

Gegen die unbekannten Täter wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Über die DB AG wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

