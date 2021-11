Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Konzert des Bundespolizeiorchesters Berlin in der Halle 207 "Mit Sicherheit - Gute Musik"

Rostock (ots)

Am Freitag, den 12. November 2021 um 19:00 Uhr lädt die Bundespolizei wieder zu ihrem traditionellen Benefizkonzert unter dem Motto "Mit Sicherheit - Gute Musik" in die Halle 207 des Volkstheaters Rostock (Hellingstraße 1, 18057 Rostock) ein. Das Bundespolizeiorchester Berlin, unter der Leitung von Gerd Herklotz, möchte die Gäste mit einem bunten Programm von Klassik sowie Musical- und Filmmusik begeistern. Von beispielsweise "Tochter Zion" (Georg Friedrich Händel), "Bohemian Rhapsody" (Freddy Mercury) oder "Out of Africa" (John Barry) in beeindruckender Interpretation durch die Orchester-Großspielbesetzung bis hin zu packenden Solo-Aufführungen von "Europa" (Gitarre - Carlos Santana), "Fnugg Blue" (Tuba - Oystein Baadsvik) und "Jailhouse Rock" (Saxophon - Elvis Presley). Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Eintritt ist frei. Es handelt sich um ein Benefizkonzert und die Spenden sollen einem regionalen gemeinnützigen Zweck zu Gute kommen. Für das Konzert gelten die 2-G-Regelungen, die bei Eintritt in die Halle kontrolliert werden. Es wird darum gebeten, die notwendigen Bescheinigungen, Masken und einen Lichtbildausweis mitzuführen. Die Halle 207 ist unbeheizt und wird während des Konzertes mit mobilen Heizgeräten erwärmt. Dennoch wird das Tragen warmer Kleidung empfohlen. Die Bundespolizei lädt hiermit herzlichst ein und freut sich, zahlreiche Gäste zu diesem Konzert begrüßen zu dürfen.

