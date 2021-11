Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kinder bewerfen Zug mit Steinen

Grevesmühlen, Wismar (ots)

Der Leichtsinn mehrerer Kinder hätte am gestrigen Nachmittag böse enden können. Gegen 17:00 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Rostock, dass der RE 5365 auf der Strecke Lübeck - Bad Kleinen in der Ortslage Grevesmühlen von Kindern mit Steinen beworfen wurde. Nur wenige Minuten später teilte die Notfallleitstelle mit, dass mehrere Kinder an gleicher Stelle Steine auf die Gleise gelegt haben, die von einem Zug überfahren wurden. Aufgrund dessen wurde die Strecke für den Bahnverkehr sofort gesperrt und es fuhren mehrere Streifen des Bundespolizeireviers Wismar sowie des Polizeireviers Grevesmühlen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zum Einsatzort. Die Beamten konnten bei der Absuche vor Ort keine Kinder mehr feststellen. Jedoch befand sich noch Steinmehl auf den Schienenköpfen. Durch den Steinbewurf ist eine Scheibe aus Sicherheitsglas im Fahrgastbereich des Zuges gesplittert. Die Bahnstrecke war ca. 30 Minuten gesperrt, wodurch es bei zwei Zügen zu insgesamt 45 Minuten Verspätung kam. Die Bundespolizei nimmt diesen Sachverhalt erneut zum Anlass auf die besonderen Gefahren an und auf Bahnlagen hinzuweisen. Die Züge verkehren mit hoher Geschwindigkeit, sind sehr leise und werden daher erst spät erkannt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder für die Gefahren zu sensibilisieren, die den Reisenden als auch den Kindern durch abprallende Steine drohen, damit Schlimmeres vermieden werden kann. Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell