POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr/Einbrecher gehen leer aus

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (13.1.) in einen Imbiss an der Ostlandwehr. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenstände. Auch die Kasse wurde nach Bargeld durchsucht, diese war jedoch leer. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

